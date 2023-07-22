«Аякс» подтвердил предложение по Сперцяну

Пресс-служба «Аякса» не стала отрицать, что клуб сделал предложение «Краснодару» по полузащитнику Эдуарду Сперцяну.

«Да, наш клуб подал «Краснодару» первую заявку на трансфер Эдуарда Сперцяна», – сообщили в Амстердаме.