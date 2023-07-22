«Аякс» подтвердил предложение по Сперцяну

Сперцяну можно ехать . у него есть армянское гражданство, он заигран за сборную Армении, никаких русофобских наездов на него не будет. Если заиграет в таком клубе, то для Академии С.Н. Галицкого будет хорошей рекламой.
Пресс-служба «Аякса» не стала отрицать, что клуб сделал предложение «Краснодару» по полузащитнику Эдуарду Сперцяну.
«Да, наш клуб подал «Краснодару» первую заявку на трансфер Эдуарда Сперцяна», – сообщили в Амстердаме.
- В прошедшем сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
- Эдуард – уроженец «Краснодара», но играет за сборную Армении.
- Сперцян – лучший ассистент минувшего сезона РПЛ.