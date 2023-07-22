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    «Аякс» подтвердил предложение по Сперцяну

    Пресс-служба «Аякса» не стала отрицать, что клуб сделал предложение «Краснодару» по полузащитнику Эдуарду Сперцяну.

    «Да, наш клуб подал «Краснодару» первую заявку на трансфер Эдуарда Сперцяна», – сообщили в Амстердаме.

    • В прошедшем сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
    • Эдуард – уроженец «Краснодара», но играет за сборную Армении.
    • Сперцян – лучший ассистент минувшего сезона РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2437

      Январь 59 55 минут назад

      Сперцяну можно ехать . у него есть армянское гражданство, он заигран за сборную Армении, никаких русофобских наездов на него не будет. Если заиграет в таком клубе, то для Академии С.Н. Галицкого будет хорошей рекламой.

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      Рейтинг: +371

      Napaleon Banapart 2 часа назад

      Ключевое слово "первую" заявку. Тоесть готовы сделать более выгодное предложение. Например 10 млн. + бонусы.

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      Рейтинг: +8007

      Томик 2 часа назад

      Ехать и даже не думать. Не Гавр поди, какой-нибудь. Ради такого клуба и стоит ехать в европу. Если есть желание, конечно.

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      Рейтинг: +1341

      mama1991 > Томик 2 часа назад

      там реально в футбол научат играть, если это правда. хотя странно, система аякса сама наточена на выращивание и продажу. и 23 для них это уже не молодой. они 18-19 летних продают в топы по 40 +

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