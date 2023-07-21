Роналду рискует потерять 147-миллионный спонсорский контракт с Nike

Пускай отсосет у кого-нибудь, у всех на виду.
Получит миллиард от ЛГБТ сообществ срамтака!
:)))
Сотрудничество Криштиану Роналду с компанией Nike оказалось под угрозой.
38-летний футболист рискует лишиться спонсорского контракта с американским брендом.
Причина – португальца заметили в щитках Adidas X Pro во время товарищеского матча с «Сельтой» (0:5).
- Роналду в 2016 году подписал 10-летний контракт с Nike.
- Общая сумма договора – 146,8 миллиона фунтов стерлингов.
- Форвард в «Аль-Насре» с декабря.