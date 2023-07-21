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    • Роналду рискует потерять 147-миллионный спонсорский контракт с Nike

    Роналду рискует потерять 147-миллионный спонсорский контракт с Nike

    Сотрудничество Криштиану Роналду с компанией Nike оказалось под угрозой.

    38-летний футболист рискует лишиться спонсорского контракта с американским брендом.

    Причина – португальца заметили в щитках Adidas X Pro во время товарищеского матча с «Сельтой» (0:5).

    • Роналду в 2016 году подписал 10-летний контракт с Nike.
    • Общая сумма договора – 146,8 миллиона фунтов стерлингов.
    • Форвард в «Аль-Насре» с декабря.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 18:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5730

      Питерский князь 21 минуту назад

      Пускай отсосет у кого-нибудь, у всех на виду.
      Получит миллиард от ЛГБТ сообществ срамтака!
      :)))

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