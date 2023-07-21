Роналду рискует потерять 147-миллионный спонсорский контракт с Nike

Сотрудничество Криштиану Роналду с компанией Nike оказалось под угрозой.

38-летний футболист рискует лишиться спонсорского контракта с американским брендом.

Причина – португальца заметили в щитках Adidas X Pro во время товарищеского матча с «Сельтой» (0:5).