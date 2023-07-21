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    Первая тренировка Кузяева в «Гавре»

    Новичок «Гавра» Далер Кузяев приступил к работе с командой.

    Клубная пресс-служба выложила обзор последней тренировки. Российский полузащитник принял в ней участие.

    • 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
    • С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
    • Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
    • «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.

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    Источник: ютуб-канал «Гавра»

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    Сегодня, 13:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21014

      Cleaner 1 час назад

      Кузяев теперь - ГАВРош. Дурачок ушел из Зенита в дыру лягушачьего чемпионата. КИРДЫК карьере...(((

      0
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      Рейтинг: +5724

      Питерский князь 2 часа назад

      Походу Гавр купил его для привлечения внимания к клубу.
      :)))

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