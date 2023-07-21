Первая тренировка Кузяева в «Гавре»

Кузяев теперь - ГАВРош. Дурачок ушел из Зенита в дыру лягушачьего чемпионата. КИРДЫК карьере...(((
Новичок «Гавра» Далер Кузяев приступил к работе с командой.
Клубная пресс-служба выложила обзор последней тренировки. Российский полузащитник принял в ней участие.
- 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента.
- С новым клубом он заключил контракт до 30 июня 2025 года.
- Это первый игровой опыт Далера за пределами России.
- «Гавр» вернулся в высший дивизион Франции спустя 14 лет.