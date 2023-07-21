Ахметов ответил тем, кто считает его предателем Кыргызстана

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал решение выступать за сборную России, а не за родной Кыргызстан.

– Почитал комменты под твоими последними фотографиями – многие до сих пор считают, что ты предал Кыргызстан, потому что играешь за сборную России.

– Я тоже вижу эти комментарии, некоторые даже читаю. Хочется иногда этих экспертов послать подальше. Люди просто не понимают, как все устроено. Я вырос в России и все футбольное образование получил здесь. Прошел все юношеские сборные, играл за молодежную и национальную команды. Я уже заигран и даже в теории не могу поменять спортивное гражданство.

Но люди этого не понимают, спрашивают, почему я не играю за сборную Кыргызстана. Те, кто считают меня предателем – люди небольшого ума. В каждом интервью я говорю, что Кыргызстан – моя родина, и я ей за все благодарен. Я прославляю Кыргызстан, а не предаю его. Хочу показать своим примером, на каком высоком уровне можно играть. Делаю благое для страны вне зависимости от того, где играю.