ЦСКА показал форму на сезон-2023/24

Отличная форма! Одобряю!
Состоялась презентация трех новых комплектов формы ЦСКА.
- домашний – в традиционных красно-синих цветах в полоску;
- гостевой – в белом цвете;
- резервный – в черном цвете.
Красно-синяя полосатая форма – отсылка к 2003 году, когда ЦСКА впервые стал чемпионом России.
20 лет назад одним из триумфаторов российской лиги был Алексей Березуцкий. Он поучаствовал в презентации вместе с Федором Чаловым, Мойзесом и Егором Носковым.
Фото: сайт ЦСКА
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