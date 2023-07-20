ЦСКА показал форму на сезон-2023/24

Состоялась презентация трех новых комплектов формы ЦСКА.

домашний – в традиционных красно-синих цветах в полоску;

гостевой – в белом цвете;

резервный – в черном цвете.

Красно-синяя полосатая форма – отсылка к 2003 году, когда ЦСКА впервые стал чемпионом России.

20 лет назад одним из триумфаторов российской лиги был Алексей Березуцкий. Он поучаствовал в презентации вместе с Федором Чаловым, Мойзесом и Егором Носковым.

Фото: сайт ЦСКА