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    ЦСКА показал форму на сезон-2023/24

    Состоялась презентация трех новых комплектов формы ЦСКА.

    • домашний – в традиционных красно-синих цветах в полоску;
    • гостевой – в белом цвете;
    • резервный – в черном цвете.

    Красно-синяя полосатая форма – отсылка к 2003 году, когда ЦСКА впервые стал чемпионом России.

    20 лет назад одним из триумфаторов российской лиги был Алексей Березуцкий. Он поучаствовал в презентации вместе с Федором Чаловым, Мойзесом и Егором Носковым.

    Фото: сайт ЦСКА

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    Источник: сайт ЦСКА

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12335

      BRO_football 1 минуту назад

      Отличная форма! Одобряю!

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      Рейтинг: +1780

      VGreen 14 минут назад

      Белая форма на ***** - видимо для контраста)
      Черная форма - чисто обычная футболка с эмблемой.
      у Чалова чёткие джинсы - задние карманы спереди))

      Норм презентация)

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