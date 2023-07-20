Неймар назвал худший момент в жизни

Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал о самом болезненном моменте в жизни. Это был вылет сборной Бразилии от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022.

«Не могу сказать, что творилось у меня в голове. Это было самое болезненное поражение в моей карьере. Я плакал пять дней подряд. Было больно, что моя мечта обернулась ничем.

Худший момент в моей жизни. Это было похоже на похороны. Я не хочу переживать это снова», – сказал Неймар.