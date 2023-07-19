Экс-игрок МЛС – о Роналду: «Он перекурил кальян»

Да, заявления, конечно, странные. Понятно дело, надо хвалить своего работодателя, но не доводить же это до абсурда.
Бывший футболист клубов МЛС Майкл Лау не согласен с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду, что саудовская лига сильнее американской.
«Роналду перекурил кальян. Это смехотворное заявление. Особенно после презентации Лионеля Месси», – сказал Лау.
- Роналду перешел в «Аль-Наср» в декабре.
- Там он стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.
- Летом Лионель Месси перебрался в МЛС, заключив контракт с «Интер Майами».