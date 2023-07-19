Экс-игрок МЛС – о Роналду: «Он перекурил кальян»

Бывший футболист клубов МЛС Майкл Лау не согласен с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду, что саудовская лига сильнее американской.

«Роналду перекурил кальян. Это смехотворное заявление. Особенно после презентации Лионеля Месси», – сказал Лау.