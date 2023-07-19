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    Экс-игрок МЛС – о Роналду: «Он перекурил кальян»

    Бывший футболист клубов МЛС Майкл Лау не согласен с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду, что саудовская лига сильнее американской.

    «Роналду перекурил кальян. Это смехотворное заявление. Особенно после презентации Лионеля Месси», – сказал Лау.

    • Роналду перешел в «Аль-Наср» в декабре.
    • Там он стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.
    • Летом Лионель Месси перебрался в МЛС, заключив контракт с «Интер Майами».

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 19:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25182

      bset 6 минут назад

      Да, заявления, конечно, странные. Понятно дело, надо хвалить своего работодателя, но не доводить же это до абсурда.

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