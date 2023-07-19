«Зенит» определился с датой презентации перехваченного у «Спартака» Эраковича

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович прибыл в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит». О подписании объявят завтра, 20 июля.
Зенитовцы заплатят за серба 7 миллионов евро. В год Эракович будет получать 1,1 миллиона. Контракт будет подписан по схеме «3+1».
Первую половину сезона-2023/24 Эракович проведет в аренде в «Црвене Звезде». Именно из-за этой опции сербы предпочли продать Страхиню «Зениту», а не «Спартаку».
- «Спартак» договорился о сделке по защитнику с «Црвеной Звездой» за 7 миллионов евро.
- Сербы позже отменили трансфер из-за предложения «Зенита», у которого было приоритетное право выкупа футболиста.
- Как и у «Зенита», спонсор «Црвены Звезды» – «Газпром».
Источник: Sport24