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    • «Зенит» определился с датой презентации перехваченного у «Спартака» Эраковича

    «Зенит» определился с датой презентации перехваченного у «Спартака» Эраковича

    Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович прибыл в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит». О подписании объявят завтра, 20 июля.

    Зенитовцы заплатят за серба 7 миллионов евро. В год Эракович будет получать 1,1 миллиона. Контракт будет подписан по схеме «3+1».

    Первую половину сезона-2023/24 Эракович проведет в аренде в «Црвене Звезде». Именно из-за этой опции сербы предпочли продать Страхиню «Зениту», а не «Спартаку».

    • «Спартак» договорился о сделке по защитнику с «Црвеной Звездой» за 7 миллионов евро.
    • Сербы позже отменили трансфер из-за предложения «Зенита», у которого было приоритетное право выкупа футболиста.
    • Как и у «Зенита», спонсор «Црвены Звезды» – «Газпром».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2493

      Красногвардейчик 10 минут назад

      Всем ясно, что он Зениту не нужен, но Мюллер, очень боится что конкуренты усилятся....очень боится, и по этому скупает инвалида Марио....сейчас Эраковича)))

      1
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      Рейтинг: +485

      andr2112 18 минут назад

      Какой-то хитрый сезон указан 2024/24?

      2
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      Рейтинг: +68410

      portero > andr2112 8 минут назад

      Наверное если сербы продолжат выступать в ЕК по весне, то только летом, а если вылетят то и зимой может перейти...

      1
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