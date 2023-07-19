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  • «Зенит» определился с датой презентации перехваченного у «Спартака» Эраковича

«Зенит» определился с датой презентации перехваченного у «Спартака» Эраковича

19 июля 2023, 13:09
8

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович прибыл в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит». О подписании объявят завтра, 20 июля.

Зенитовцы заплатят за серба 7 миллионов евро. В год Эракович будет получать 1,1 миллиона. Контракт будет подписан по схеме «3+1».

Первую половину сезона-2023/24 Эракович проведет в аренде в «Црвене Звезде». Именно из-за этой опции сербы предпочли продать Страхиню «Зениту», а не «Спартаку».

  • «Спартак» договорился о сделке по защитнику с «Црвеной Звездой» за 7 миллионов евро.
  • Сербы позже отменили трансфер из-за предложения «Зенита», у которого было приоритетное право выкупа футболиста.
  • Как и у «Зенита», спонсор «Црвены Звезды» – «Газпром».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Црвена Звезда Спартак Зенит Эракович Страхиня
Комментарии (8)
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andr2112
1689761993
Какой-то хитрый сезон указан 2024/24?
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Красногвардейчик
1689762499
Всем ясно, что он Зениту не нужен, но Мюллер, очень боится что конкуренты усилятся....очень боится, и по этому скупает инвалида Марио....сейчас Эраковича)))
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Вомбат
1689764508
Лжешь, Бомбардир. Это Спартак пытался перехватить Эраковича у Зенита. Но не вышло.
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alp
1689767715
и спартак такой "правда, у Зенита, классный трансфер видел, я конечно, честный, но если б мог, то спи...л"" не смог, короче..
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