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    • Тухель попросил «Баварию» заполучить полузащитника «Реала»

    Тухель попросил «Баварию» заполучить полузащитника «Реала»

    «Бавария» может купить у «Реала» Орельена Чуамени.

    В подписании 23-летнего футболиста заинтересован главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель.

    Француз не исключает смену клуба этим летом, поскольку сейчас у него нет гарантированного места в стартовом составе.

    • Год назад «Реал» приобрел Чуамени за 80 млн евро.
    • В дебютном сезоне полузащитник сделал 4 ассиста в 50 матчах.
    • Его контракт с клубом действует до 2028 года.

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    Источник: Sport1.de

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    Сегодня, 14:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12585

      DeStar 1 час назад

      Это ж Бавария
      Придет к Реалу , предложит 20-30 лямов
      Услышит отказ
      Пройдёт в бд или другой клуб Германии и заберёт кого-то за бесплатно

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