Тухель попросил «Баварию» заполучить полузащитника «Реала»

Это ж Бавария
Придет к Реалу , предложит 20-30 лямов
Услышит отказ
Пройдёт в бд или другой клуб Германии и заберёт кого-то за бесплатно
«Бавария» может купить у «Реала» Орельена Чуамени.
В подписании 23-летнего футболиста заинтересован главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель.
Француз не исключает смену клуба этим летом, поскольку сейчас у него нет гарантированного места в стартовом составе.
- Год назад «Реал» приобрел Чуамени за 80 млн евро.
- В дебютном сезоне полузащитник сделал 4 ассиста в 50 матчах.
- Его контракт с клубом действует до 2028 года.