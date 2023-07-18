Тухель попросил «Баварию» заполучить полузащитника «Реала»

«Бавария» может купить у «Реала» Орельена Чуамени.

В подписании 23-летнего футболиста заинтересован главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель.

Француз не исключает смену клуба этим летом, поскольку сейчас у него нет гарантированного места в стартовом составе.