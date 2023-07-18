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    • Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар» бесплатно: 1 тур РПЛ, 21 июля 2023

    Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар» бесплатно: 1 тур РПЛ, 21 июля 2023

    «Динамо» и «Краснодар» сыграют в матче 1-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 21 июля в 19:00 по московскому времени.

    Пять последних очных матчей: три победы «Динамо», одна ничья, один раз выиграл «Краснодар».

    «Динамо» – фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды – 2,28. На ничью дают 3,60. На выигрыш «Краснодара» можно поставить за 3,20.

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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