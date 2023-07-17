Почему в «Зените» так много бразильцев? Мнение спортивного психолога

Спортивный психолог Вадим Гущин объяснил, почему за «Зенит» выступает так много бразильцев.

Петербуржцы сегодня подписали Марио Фернандеса. Защитник стал девятым бразильцем в составе клуба.

«С точки зрения спортивной психологии достаточно нетрудно объяснить почему бразильцы едут в «Зенит». Со стороны бразильцев психология выглядит просто: если я хочу побеждать и зарабатывать – езжай в «Зенит». Зачем им ехать в «Спартак» или ЦСКА, если там нет стабильности? Спортсмены и так очень много переживают эмоций в процессе игр, поэтому выбирают стабильные клубы, которые могут обеспечить им спокойные условия работы.

Если смотреть со стороны «Зенита», то нужно иметь в виду, что это самый богатый клуб в стране. Они могут позволить себе выдавать самые большие контракты. Бразильцы на сегодняшний день самые качественные игроки, которые хорошо показывают себя по всему миру. Так почему бы «Зениту» не брать лучших, если есть такие возможности? Психология клуба тоже проста: мы хотим побеждать, поэтому нам нужны лучшие», – сказал Гущин.