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    • «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Баварии»: известна сумма возможного трансфера

    «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Баварии»: известна сумма возможного трансфера

    «Бавария» готова продать Леона Горецку этим летом.

    Мюнхенский клуб оценивает своего игрока в 40-50 миллионов евро.

    На 28-летнего полузащитника претендует «Манчестер Юнайтед».

    Сам футболист не хочет менять команду.

    • В прошлом сезоне Горецка забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 40 матчах.
    • Его контракт с «Баварией» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость немца – 45 миллионов евро.

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    Источник: Sky Sport Germany

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5664

      Питерский князь 3 часа назад

      После ухода Фергюсона, счтаю МЮ вторым срамтаком. Мало того, что скупают всё говно, так еще и ЛГБТ проект стали.
      :)))

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      ...
      Рейтинг: +13

      Егориус > Питерский князь 1 час назад

      Жаль минусы отменили, так бы поставил с радостью

      1
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