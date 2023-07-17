«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Баварии»: известна сумма возможного трансфера

После ухода Фергюсона, счтаю МЮ вторым срамтаком. Мало того, что скупают всё говно, так еще и ЛГБТ проект стали.
:)))
«Бавария» готова продать Леона Горецку этим летом.
Мюнхенский клуб оценивает своего игрока в 40-50 миллионов евро.
На 28-летнего полузащитника претендует «Манчестер Юнайтед».
Сам футболист не хочет менять команду.
- В прошлом сезоне Горецка забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 40 матчах.
- Его контракт с «Баварией» действует до 2026 года.
- Рыночная стоимость немца – 45 миллионов евро.