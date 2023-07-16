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    • «Црвена Звезда» не приняла предложение «Спартака» по Эраковичу

    «Црвена Звезда» не приняла предложение «Спартака» по Эраковичу

    Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может перейти в «Спартак». Ранее факт переговоров подтвердил агент сербского футболиста.

    По информации Sport24, «Црвена Звезда» на данный момент не приняла предложение московского клуба по игроку. Стороны не согласовали финансовые условия, переговоры продолжаются.

    • «Спартак» готов заплатить за Эраковича 8 млн евро.
    • Страхиня провел 5 матчей за сборную Сербии.

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    Источник: Sport24

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    16.07.2023 23:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21735

      derrik2000 2 часа назад

      Ну пральна!
      Цена - 9, предлагают - 8.
      А за уже "влившихся" переплачивали в 1, 5 - 2 разА.
      Конечно руководству Црвены Звезды абидна, слюшай.
      Тем более, что ЦЗ никогда не была в дружеских отношениях со Спартаком.
      То ли дело ПАРТИЗАН.

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