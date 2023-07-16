«Црвена Звезда» не приняла предложение «Спартака» по Эраковичу

Ну пральна!
Цена - 9, предлагают - 8.
А за уже "влившихся" переплачивали в 1, 5 - 2 разА.
Конечно руководству Црвены Звезды абидна, слюшай.
Тем более, что ЦЗ никогда не была в дружеских отношениях со Спартаком.
То ли дело ПАРТИЗАН.
Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может перейти в «Спартак». Ранее факт переговоров подтвердил агент сербского футболиста.
По информации Sport24, «Црвена Звезда» на данный момент не приняла предложение московского клуба по игроку. Стороны не согласовали финансовые условия, переговоры продолжаются.
- «Спартак» готов заплатить за Эраковича 8 млн евро.
- Страхиня провел 5 матчей за сборную Сербии.