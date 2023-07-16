«Црвена Звезда» не приняла предложение «Спартака» по Эраковичу

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может перейти в «Спартак». Ранее факт переговоров подтвердил агент сербского футболиста.

По информации Sport24, «Црвена Звезда» на данный момент не приняла предложение московского клуба по игроку. Стороны не согласовали финансовые условия, переговоры продолжаются.