Клаудиньо ответил на вопрос, когда Вендел вернется в «Зенит»

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не знает, когда его партнер Вендел вернется в расположение команды.
«Не знаю, когда Вендел вернeтся обратно в «Зенит». Я не поддерживаю с ним связь», – сказал Клаудиньо.
- Сейчас хавбек находится на родине, отказываясь возвращаться в расположение клуба.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.