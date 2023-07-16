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    • Клаудиньо ответил на вопрос, когда Вендел вернется в «Зенит»

    Клаудиньо ответил на вопрос, когда Вендел вернется в «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо не знает, когда его партнер Вендел вернется в расположение команды.

    «Не знаю, когда Вендел вернeтся обратно в «Зенит». Я не поддерживаю с ним связь», – сказал Клаудиньо.

    • Сейчас хавбек находится на родине, отказываясь возвращаться в расположение клуба.
    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +376

      Shak71 20 минут назад

      Посмешище просто) второсортные бразилы уже заменяют нормальных…БФФ красавцы - тупо на Газпроме подымут ВВП страны)

      0
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      Рейтинг: +17716

      Garrincha58 1 час назад

      значит точно никогда

      0
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      Рейтинг: +1605

      Таврида 2 часа назад

      Астрономы, наконец, ответили на извечный вопрос - есть ли жизнь на Марсе? Не знаем, сказали, никогда там не были...

      0
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      Рейтинг: +6518

      Давид59 2 часа назад

      Смех, да и только. Ответил на вопрос, называется

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      Рейтинг: +773

      FCSpartakM 3 часа назад

      А смысл вообще ему возвращаться? Очевидно, что человек не хочет играть.

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      Рейтинг: +5660

      Питерский князь > FCSpartakM 1 час назад

      А смыл в команде срамтак, ЛГБТ пропаганда официально запрещена!?
      :)))

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