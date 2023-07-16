Мойзес: «ЦСКА нужны игроки»

Мойзес красавец! Своей игрой он просто издевался над игроками Зенита. Наматывал их как детей малых...)))
Защитник ЦСКА Мойзес после матча за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, 4:5 по пенальти) намекнул, что команде нужно усиление.
«Мы играли хорошо, но потеряли титул. То, что мы сделали сегодня, вселяет уверенность.
Руководство работает. Мы знаем, что нам нужны игроки», – сказал бразилец.
- Сезон РПЛ стартует 21 июля.
- Москвичи не брали чемпионство с 2016 года.
- ЦСКА летом выкупил Мойзеса у «Интернасьонала».