Мойзес: «ЦСКА нужны игроки»

Защитник ЦСКА Мойзес после матча за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, 4:5 по пенальти) намекнул, что команде нужно усиление.

«Мы играли хорошо, но потеряли титул. То, что мы сделали сегодня, вселяет уверенность.

Руководство работает. Мы знаем, что нам нужны игроки», – сказал бразилец.