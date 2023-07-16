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    Мойзес: «ЦСКА нужны игроки»

    Защитник ЦСКА Мойзес после матча за Суперкубок России против «Зенита» (0:0, 4:5 по пенальти) намекнул, что команде нужно усиление.

    «Мы играли хорошо, но потеряли титул. То, что мы сделали сегодня, вселяет уверенность.

    Руководство работает. Мы знаем, что нам нужны игроки», – сказал бразилец.

    • Сезон РПЛ стартует 21 июля.
    • Москвичи не брали чемпионство с 2016 года.
    • ЦСКА летом выкупил Мойзеса у «Интернасьонала».

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20951

      Cleaner 49 минут назад

      Мойзес красавец! Своей игрой он просто издевался над игроками Зенита. Наматывал их как детей малых...)))

      0
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      Рейтинг: +1309

      SLADE2019 1 час назад

      Кому же они не нужны? Может скажет?

      0
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