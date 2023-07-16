Писарев поражен слабостью «Зенита» в матче за Суперкубок

Тренер сборной России Николай Писарев поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

«Я давно не видел такой слабый «Зенит». Не создать ни одного голевого момента, нужно вспомнить такой матч, когда была похожая статистика. ЦСКА успевал садиться назад во время начала атаки «Зенита», – сказал Писарев.