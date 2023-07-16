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    Писарев поражен слабостью «Зенита» в матче за Суперкубок

    Тренер сборной России Николай Писарев поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

    «Я давно не видел такой слабый «Зенит». Не создать ни одного голевого момента, нужно вспомнить такой матч, когда была похожая статистика. ЦСКА успевал садиться назад во время начала атаки «Зенита», – сказал Писарев.

    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
    • Теперь у клуба 8 Суперкубков России – это рекорд.
    • Сезон РПЛ стартует 21 июля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18610

      paracetamol 33 минуты назад

      А я поражен слабостью команд, включая разные сборные, которые тренировал Писаришка. Ну бестолочь полная, а еще чего-то тут влазит!

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      Рейтинг: +5261

      fakeid 1 час назад

      начало сезона, все из отпуска, кто-то, возможно даже, с лишним весом, июль, жарища, трудные матчи с фенербахчами/црвенами - но все, почему-то ждут, что вот сейчас с ходу зенит в пол-ноги обыграет цска.

      могу напомнить, как в прошлом сезоне зенит в первом туре еле отскочил от химок. потом набрал форму, вышел на нужные кондиции - и в итоге всего 2 поражения за весь чемпионат. одно как раз от коней, которые вчера тоже не блистали по тем же причинам, что и зенит.

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      Рейтинг: +18610

      paracetamol > fakeid 33 минуты назад

      То-то и оно-то! Зенит и в этом сезоне будет чемпион!

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