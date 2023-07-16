Писарев поражен слабостью «Зенита» в матче за Суперкубок

А я поражен слабостью команд, включая разные сборные, которые тренировал Писаришка. Ну бестолочь полная, а еще чего-то тут влазит!
Тренер сборной России Николай Писарев поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).
«Я давно не видел такой слабый «Зенит». Не создать ни одного голевого момента, нужно вспомнить такой матч, когда была похожая статистика. ЦСКА успевал садиться назад во время начала атаки «Зенита», – сказал Писарев.
- «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.
- Теперь у клуба 8 Суперкубков России – это рекорд.
- Сезон РПЛ стартует 21 июля.