«Спартак» может заплатить 8 миллионов за защитника сборной Сербии

судя по новостям за последние недели, лукойл решил конкретно раскошелиться в этом сезоне, выставив очко номэда на въезде в тарасофку. на медину, таким образом, уже заработали. теперь вот на эраковича собирают. педка-номэдка должна отбить этот трансфер, верим.
Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович может продолжить карьеру в РПЛ.
На 22-летнего серба претендует «Спартак». Московский клуб готов заплатить за игрока 8 миллиона евро.
- Рыночная цена Эраковича – 9 млн.
- Он провел 5 матчей за сборную Сербии.
- Ранее сообщалось об интересе к футболисты со стороны «Краснодара».