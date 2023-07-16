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    • «Спартак» может заплатить 8 миллионов за защитника сборной Сербии

    «Спартак» может заплатить 8 миллионов за защитника сборной Сербии

    Защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович может продолжить карьеру в РПЛ.

    На 22-летнего серба претендует «Спартак». Московский клуб готов заплатить за игрока 8 миллиона евро.

    • Рыночная цена Эраковича – 9 млн.
    • Он провел 5 матчей за сборную Сербии.
    • Ранее сообщалось об интересе к футболисты со стороны «Краснодара».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5261

      fakeid 2 часа назад

      судя по новостям за последние недели, лукойл решил конкретно раскошелиться в этом сезоне, выставив очко номэда на въезде в тарасофку. на медину, таким образом, уже заработали. теперь вот на эраковича собирают. педка-номэдка должна отбить этот трансфер, верим.

      1
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      Рейтинг: +14758

      R_a_i_n > fakeid 1 час назад

      Интересно, чье очко выставляли в Питере, когда покупали Малкомов и других бразил? Есть варианты?

      3
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      Рейтинг: +5261

      fakeid > R_a_i_n 1 час назад

      твоё, очевидно же) но номэдка тоже поучаствовала)

      1
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      Рейтинг: +14758

      R_a_i_n > fakeid 1 час назад

      Не попал. Я не бываю в Питере. Ещё варианты.

      1
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      Рейтинг: +5261

      fakeid > R_a_i_n 1 час назад

      зачем тебе бывать в питере, если у нас дезеувщины нет, в отличие от тарасофки? тут ты ничего не заработал бы) поэтому заключил контракт, что будешь стоять на въезде в тарасофку, где максимально выгодное место для такого рода заработков. гы-гы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14758

      R_a_i_n > fakeid 1 час назад

      Злой и не воспитанный ты.

      4
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      Рейтинг: +1309

      SLADE2019 > R_a_i_n 1 час назад

      Твоей решительности надо отдать должное, дружище. Я, например побаиваюсь даже в комментах его касаться. У него все к заднице и связанной с ней сексуальной направленности сводится. Или страдает в настоящее время, либо родовая травма с этими темами связана. Ну его на..й, не пачкайся. А серба надо покупать.

      3
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      Рейтинг: +180

      То ли ещё будет > fakeid 1 час назад

      Вообще-то, то что ты назвал дезеувщиной, у вас уже заложено в ваших цветах. Тьфу!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      То ли ещё будет > SLADE2019 1 час назад

      Вероятно, врождённое.

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      Рейтинг: +1309

      SLADE2019 > То ли ещё будет 1 час назад

      Ну а чем, опять таки повторюсь, объяснить то, что все вокруг ж...?

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      Рейтинг: +23301

      Persona_non_Grata > SLADE2019 56 минут назад

      Да там у них половина таких ((( У п и д е р с к о г о князя вся тема вокруг ЛГБТ, дружную семейку "Пупсика-Гаврюшу" вообще касаться нельзя - сразу всё многочисленное сообщество клонов выскакивает и давай швыряться своими памперсами и тампаксами !!! ((( Ну а тема задницы просто любимая у половины...

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      Ответить
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      Рейтинг: +3098

      ПалкоВводецъ (returned) > Persona_non_Grata 41 минуту назад

      На тему Задница сразу вспетушилась красно белая пед рилья! Стыдно за гейских сви ней. Гыгыгы

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      Рейтинг: +9850

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Вместо , Джикии , можно кого угодно брать , хоть из Гваделупы !

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