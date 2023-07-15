РФС ведет переговоры о проведении матча Россия – Бразилия

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил, что сборная России сыграет с Бразилией в 2024 году.

«Прямо сейчас такой возможности нет, но мы находимся в переговорах с коллегами из Бразилии.

Думаю, при определенных обстоятельствах матч будет проведен. Скорее всего, уже в следующем году.

Это зависит от многих обстоятельств, и не только временных», – сказал Митрофанов.