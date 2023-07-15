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    РФС ведет переговоры о проведении матча Россия – Бразилия

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов допустил, что сборная России сыграет с Бразилией в 2024 году.

    «Прямо сейчас такой возможности нет, но мы находимся в переговорах с коллегами из Бразилии.

    Думаю, при определенных обстоятельствах матч будет проведен. Скорее всего, уже в следующем году.

    Это зависит от многих обстоятельств, и не только временных», – сказал Митрофанов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Бразилия на ЧМ-2022 дошла до 1/4 финала, где вылетела от Хорватии.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6514

      Давид59 8 минут назад

      Так вести переговоры можно с кем угодно.

      0
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      Рейтинг: +14732

      R_a_i_n 1 час назад

      В формате 11 на 22. Иначе без шансов))

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