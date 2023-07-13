Фото: 73-летний Венгер отдыхает на пляже с молодой красоткой

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер был замечен на пляже в Греции с неизвестной молодой женщиной в бикини.

В 2015 году он развелся со своей бывшей супругой баскетболисткой Энни Бростерхаус.

Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год.

Он трижды приводил «Арсенал» к чемпионству.

Сейчас Венгер занимает должность в ФИФА.

Фото: The Sun.