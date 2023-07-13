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    Фото: 73-летний Венгер отдыхает на пляже с молодой красоткой

    Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер был замечен на пляже в Греции с неизвестной молодой женщиной в бикини.

    В 2015 году он развелся со своей бывшей супругой баскетболисткой Энни Бростерхаус.

    • Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год.
    • Он трижды приводил «Арсенал» к чемпионству.
    • Сейчас Венгер занимает должность в ФИФА.

    Wenger is Fifa's Chief of Global Football Development

    The mystery woman stunned in a brown bikini

    Wenger's companion also went for a dip

    He donned blue trunks as he went for a swim

    Фото: The Sun.

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    Источник: The Sun

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2484

      Maxi_7 4 минуты назад

      Завистники в чате), посмотрел бы я на женщин, которые будут с вами рядом в 73 года)). А что касается Арсена, то, конечно, разница в возрасте слишком большая как по мне, но если баклажанчик ещё крепкий, то почему бы и нет... его личное дело.)

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      Рейтинг: +377

      гууд 26 минут назад

      На втором фотке она ему свечи в опу вставляет ?)))

      0
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      Рейтинг: +2424

      jek718875 33 минуты назад

      Венгер всегда ходит в пуховике"Арсенал",а это какой-то мужик в трусах, не не он

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      Рейтинг: +2248

      spam2009 36 минут назад

      Пипец красотка, меня чуть не стошнило. Баба Яга красивее будет

      1
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      Рейтинг: +2246

      Bozigit 50 минут назад

      Отличная футбольная новость

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      Рейтинг: +11710

      alex1951 54 минуты назад

      Идиоты! А что он по вашему должен валяться на пляже ,со старой ,да еще и уродиной?

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      Рейтинг: +18914

      NewLife 1 час назад

      По-моему, это чел., похожий на Венгера, Арсен не будет отдыхать в гостинице, где обшарпанные лежаки стоят на расстоянии вытянутой руки.

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      Рейтинг: +1016

      Riot Zero 1 час назад

      Красотка???? Да у неё шнобель, больше чем сиськи.

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