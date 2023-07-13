Фото: 73-летний Венгер отдыхает на пляже с молодой красоткой

Завистники в чате), посмотрел бы я на женщин, которые будут с вами рядом в 73 года)). А что касается Арсена, то, конечно, разница в возрасте слишком большая как по мне, но если баклажанчик ещё крепкий, то почему бы и нет... его личное дело.)
Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер был замечен на пляже в Греции с неизвестной молодой женщиной в бикини.
В 2015 году он развелся со своей бывшей супругой баскетболисткой Энни Бростерхаус.
- Венгер тренировал «Арсенал» с 1996 по 2018 год.
- Он трижды приводил «Арсенал» к чемпионству.
- Сейчас Венгер занимает должность в ФИФА.
Фото: The Sun.