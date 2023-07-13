Агент Вендела объяснил, почему игрок «Зенита» до сих пор не вылетел в Россию

Он не едет в Россию , потому что ему очень стыдно за "долбохода" и компанию .
Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, подтвердил новость о том, что вылет футболиста в Россию был отложен по семейным обстоятельствам.
«Вендел должен был улететь в Россию вчера, но из-за семейных обстоятельств он задерживается», – сказал Рибейро.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.