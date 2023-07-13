Агент Вендела объяснил, почему игрок «Зенита» до сих пор не вылетел в Россию

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, подтвердил новость о том, что вылет футболиста в Россию был отложен по семейным обстоятельствам.

«Вендел должен был улететь в Россию вчера, но из-за семейных обстоятельств он задерживается», – сказал Рибейро.