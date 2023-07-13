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    • Агент Вендела объяснил, почему игрок «Зенита» до сих пор не вылетел в Россию

    Агент Вендела объяснил, почему игрок «Зенита» до сих пор не вылетел в Россию

    Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, подтвердил новость о том, что вылет футболиста в Россию был отложен по семейным обстоятельствам.

    «Вендел должен был улететь в Россию вчера, но из-за семейных обстоятельств он задерживается», – сказал Рибейро.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:16
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +234

      Айболид 2 часа назад

      Он не едет в Россию , потому что ему очень стыдно за "долбохода" и компанию .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1472

      Taps 2 часа назад

      Давай, до свидания ...

      0
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