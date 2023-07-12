Трагическая причина помешала Венделу вылететь в расположение «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ошибся: на самом деле полузащитник команды Вендел еще не вылетел в расположение клуба из Бразилии.
«Игрок должен был бы полететь сегодня, но его дедушка умер и он ещe в Рио-де-Жанейро», – написал по ситуации бразильский журналист Фабио Алейшо.
Вендел пропустил все летние сборы.
- «Зениту» 15 июля предстоит провести матч за Суперкубок России против ЦСКА.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро у «Спортинга».
- Контракт игрока с «Зенитом» действует до 2027 года.
Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо