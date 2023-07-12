Трагическая причина помешала Венделу вылететь в расположение «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ошибся: на самом деле полузащитник команды Вендел еще не вылетел в расположение клуба из Бразилии.

«Игрок должен был бы полететь сегодня, но его дедушка умер и он ещe в Рио-де-Жанейро», – написал по ситуации бразильский журналист Фабио Алейшо.

Вендел пропустил все летние сборы.