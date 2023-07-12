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    • Трагическая причина помешала Венделу вылететь в расположение «Зенита»

    Трагическая причина помешала Венделу вылететь в расположение «Зенита»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ошибся: на самом деле полузащитник команды Вендел еще не вылетел в расположение клуба из Бразилии.

    «Игрок должен был бы полететь сегодня, но его дедушка умер и он ещe в Рио-де-Жанейро», – написал по ситуации бразильский журналист Фабио Алейшо.

    Вендел пропустил все летние сборы.

    • «Зениту» 15 июля предстоит провести матч за Суперкубок России против ЦСКА.
    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро у «Спортинга».
    • Контракт игрока с «Зенитом» действует до 2027 года.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5586

      Питерский князь 11 минут назад

      Мне интересно, что он скажет, когда вернется?
      Простите, я штырь голова.
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4391

      Ziklop 35 минут назад

      довёл деда пьянь наркоманская.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5586

      Питерский князь > Ziklop 13 минут назад

      Теперь его остается только продать или отдать в аренду в Динамо Брянск.
      :)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14682

      R_a_i_n 40 минут назад

      По хорошему надо искать компромис и отпускать игрока.

      0
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      Рейтинг: +219

      Айболид > R_a_i_n 31 минуту назад

      Уходить надо по людски , тем более его в Зените не обижали .

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      Рейтинг: +14682

      R_a_i_n > Айболид 29 минут назад

      Кто спорит. Спортинг уже испытвал на себе его выкрутасы. Теперь очередь Зенита. Бразильцы всегда капризные были.

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      Рейтинг: +5586

      Питерский князь > Айболид 17 минут назад

      Ты не понял?
      Этот олигофрен хочет, чтобы мы игрока отпустили на халяву расторгли договор.
      Вендель без нашего разрешения никуда не устроится.
      Хочет, чтобы мы терпели убытки и выглядели, как он олигофренами.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +219

      Айболид > R_a_i_n 6 минут назад

      Да не только бразильцы , но только в России .

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      Рейтинг: +6194

      AtticusFinch > Айболид 1 минуту назад

      В Зените никого не обижали)за счет простых людей...от таких чемпионов гавном пахнет - не отмоешься)))наслаждайся))

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