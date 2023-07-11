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    Месси рассказал, чего от него ждать в «Интер Майами»

    Нападающий Лионель Месси высказался о переходе в «Интер Майами».

    «Мой менталитет и то, что у меня в голове, не изменятся, я буду стараться, где бы я ни был, прикладывать максимальные усилия ради себя и своего нового клуба, продолжать играть на самом высоком уровне.

    Мы с семьей довольны принятым решением. Мы готовы к новым испытаниям, к переменам», – сказал Месси.

    • Дебют Месси ожидается 21 июля.
    • Он перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ» в качестве свободного агента.

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    Источник: ESPN

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