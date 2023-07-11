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    • Медина – первый футболист с 1994 года, перешедший из ЦСКА в «Спартак» напрямую

    Медина – первый футболист с 1994 года, перешедший из ЦСКА в «Спартак» напрямую

    Полузащитник Хесус Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА.

    Медина стал первым футболистом за 29 лет, который напрямую перешел из ЦСКА в «Спартак».

    Последний такой трансфер состоялся в 1994 году, когда из ЦСКА в «Спартак» перешел Валерий Масалитин.

    • Сумма трансфера Медины – 6 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
    • Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
    • Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 12:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15442

      Алексей З 1 час назад

      Ну а что удивительного ?
      Во-первых,Легионер , который в стране всего год и путём не пропитался антигонизмом клубов.
      Во вторых, приехал заработать , вот и двинул где больше насыпали.

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      Рейтинг: +5977

      Дядя Серёжа 3 часа назад

      Шуму много, толк поглядим.

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