Медина – первый футболист с 1994 года, перешедший из ЦСКА в «Спартак» напрямую

Полузащитник Хесус Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА.

Медина стал первым футболистом за 29 лет, который напрямую перешел из ЦСКА в «Спартак».

Последний такой трансфер состоялся в 1994 году, когда из ЦСКА в «Спартак» перешел Валерий Масалитин.