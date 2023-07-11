Медина – первый футболист с 1994 года, перешедший из ЦСКА в «Спартак» напрямую

Ну а что удивительного ?
Во-первых,Легионер , который в стране всего год и путём не пропитался антигонизмом клубов.
Во вторых, приехал заработать , вот и двинул где больше насыпали.
Полузащитник Хесус Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА.
Медина стал первым футболистом за 29 лет, который напрямую перешел из ЦСКА в «Спартак».
Последний такой трансфер состоялся в 1994 году, когда из ЦСКА в «Спартак» перешел Валерий Масалитин.
- Сумма трансфера Медины – 6 миллионов евро + бонусы.
- Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
- Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
- Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.