Роналду покатал Джорджину в откровенном купальнике на водном мотоцикле

Джорджина Родригес выложила новые фотографии с отдыха.

В соцсетях девушки Криштиану Роналду появились несколько кадров, на которых пара позирует, сидя на водном мотоцикле.

Джорджина традиционно одета в откровенный купальник, подчеркивающий пышность ее ягодиц.

Фото: соцсети Джорджины Родригес