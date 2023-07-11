Роналду покатал Джорджину в откровенном купальнике на водном мотоцикле

Джорджина Родригес выложила новые фотографии с отдыха.
В соцсетях девушки Криштиану Роналду появились несколько кадров, на которых пара позирует, сидя на водном мотоцикле.
Джорджина традиционно одета в откровенный купальник, подчеркивающий пышность ее ягодиц.
Фото: соцсети Джорджины Родригес
- Роналду и Джорджина вместе с 2016 года.
- У них 5 детей, в том числе 2 общих.
- Недавно сообщалось о разладе в отношениях между футболистом и моделью, но они эти слухи опровергли.
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