Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Девушка легендарного баскетболиста показала грудь из окна машины

    Девушка легендарного баскетболиста показала грудь из окна машины

    Экс-баскетболист Скотти Пиппен попал в объективы журналистов во время отдыха в Малибу.

    57-летний спортсмен был запечатлен в компании неизвестной девушки.

    Когда пара выезжала с парковки, девушка открыла окно автомобиля, задрала майку и показала грудь в бюстгальтере.

    Фото: Daily Mail

    • Пиппен – 6-кратный чемпион НБА.
    • Он завершил профессиональную карьеру в 2008 году.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:43
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24850

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Вот она, движущая сила футбола!!! А в Самаре одна дура во время следования свадебного кортежа показала из окна машины голую жопу, правда Крыльям это не помогло, чуть не вылетели из РПЛ. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +252

      Бригадный 1 час назад

      Вот оно! То, что надо. Вместо дурацких рассуждений о еще более дурацкой игре под названием "футбол". "Баскетбол", кстати, да. Тоже недалеко ушел.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25

      Odnazhdy > Бригадный 31 минуту назад

      Не нравица ? Вали на соккер ру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18481

      DVOK68 2 часа назад

      Ага.)
      Охерительно важная новость.Футбольная.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 