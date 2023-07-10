Девушка легендарного баскетболиста показала грудь из окна машины

Экс-баскетболист Скотти Пиппен попал в объективы журналистов во время отдыха в Малибу.

57-летний спортсмен был запечатлен в компании неизвестной девушки.

Когда пара выезжала с парковки, девушка открыла окно автомобиля, задрала майку и показала грудь в бюстгальтере.

Фото: Daily Mail