Девушка легендарного баскетболиста показала грудь из окна машины

Вот она, движущая сила футбола!!! А в Самаре одна дура во время следования свадебного кортежа показала из окна машины голую жопу, правда Крыльям это не помогло, чуть не вылетели из РПЛ. )
Экс-баскетболист Скотти Пиппен попал в объективы журналистов во время отдыха в Малибу.
57-летний спортсмен был запечатлен в компании неизвестной девушки.
Когда пара выезжала с парковки, девушка открыла окно автомобиля, задрала майку и показала грудь в бюстгальтере.
Фото: Daily Mail
- Пиппен – 6-кратный чемпион НБА.
- Он завершил профессиональную карьеру в 2008 году.