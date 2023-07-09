В ЦСКА может появиться еще один чилиец

цска на чиле
сами приучили сами приручили
сами продаём..
но кого теперь берём ?(
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"... Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? .. Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах?......... Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке?".
Полная (с)тата.((
ЦСКА присматривается к атакующему полузащитнику Диего Вальдесу. Чилиец выступает за мексиканскую «Америку».
Мексиканцы готовы отпустить 29-летнего игрока в Европу. Сумма сделки оценивается в 7 миллионов евро.
- За ЦСКА уже выступает чилиец Виктор Мендес.
- В 40 матчах прошлого сезона за «Америку» Вальдес забил 13 голов и сделал 12 ассистов.
- У чилийца 19 матчей и 1 гол за сборную.