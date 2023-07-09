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    В ЦСКА может появиться еще один чилиец

    ЦСКА присматривается к атакующему полузащитнику Диего Вальдесу. Чилиец выступает за мексиканскую «Америку».

    Мексиканцы готовы отпустить 29-летнего игрока в Европу. Сумма сделки оценивается в 7 миллионов евро.

    • За ЦСКА уже выступает чилиец Виктор Мендес.
    • В 40 матчах прошлого сезона за «Америку» Вальдес забил 13 голов и сделал 12 ассистов.
    • У чилийца 19 матчей и 1 гол за сборную.

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    Источник: El Futbolero Chile

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    Сегодня, 11:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8758

      Беспонтий 1 час назад

      цска на чиле
      сами приучили сами приручили
      сами продаём..
      но кого теперь берём ?(
      ------------
      "... Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? .. Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах?......... Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке?".
      Полная (с)тата.((

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