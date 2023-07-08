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    Мбаппе получил индивидуальную награду от France Football

    Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сезона-2022/23 среди французов.

    Соответствующую награду вручает издание France Football.

    24-летний нападающий «ПСЖ» получил этот приз в третий раз в карьере.

    Больше таких наград только у Тьерри Анри (5) и Карима Бензема (4).

    • Индивидуальная статистика Мбаппе: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23.
    • Это новый рекорд для французских футболистов.
    • Килиан стал лучшим бомбардиром Лиги 1 и ЧМ-2022.

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    Источник: твиттер France Football

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    Сегодня, 11:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2410

      jek718875 1 час назад

      Наш дворник дядя Кузя, сказал, что у него часы покруче будут

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