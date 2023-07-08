Мбаппе получил индивидуальную награду от France Football

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Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сезона-2022/23 среди французов.
Соответствующую награду вручает издание France Football.
24-летний нападающий «ПСЖ» получил этот приз в третий раз в карьере.
Больше таких наград только у Тьерри Анри (5) и Карима Бензема (4).
- Индивидуальная статистика Мбаппе: 54 гола (41+13) за клуб и сборную в сезоне-2022/23.
- Это новый рекорд для французских футболистов.
- Килиан стал лучшим бомбардиром Лиги 1 и ЧМ-2022.