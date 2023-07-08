Мбаппе получил индивидуальную награду от France Football

Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сезона-2022/23 среди французов.

Соответствующую награду вручает издание France Football.

24-летний нападающий «ПСЖ» получил этот приз в третий раз в карьере.

Больше таких наград только у Тьерри Анри (5) и Карима Бензема (4).