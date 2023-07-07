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    • Маунт ответил фанатам «МЮ», которые недовольны передачей Мэйсону «семерки»

    Маунт ответил фанатам «МЮ», которые недовольны передачей Мэйсону «семерки»

    Новичок «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт опубликовал обращение к болельщикам, которые негативно восприняли, что игрок сразу получил седьмой номер.

    «Я знаю клубную историю и понимаю ответственность, которую беру на себя с этим седьмым номером.

    Ваше доверие для меня самое главное, буду упорно работать ради него. Я не подведу вас, красные!» – написал Маунт в социальной сети.

    • В прошедшем сезоне Маунт забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 35 матчах.
    • Его соглашение с «Челси» истекало в 2024 году, и сторонам не удалось договориться о его продлении.
    • Маунт – воспитанник «Челси».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +48

      MU868686 26 минут назад

      Проклят, ты не Бекхэм ни Роналдо, ни Кантона, зачем взял 7 ку , тен Хаг, он не достоин, очередной трансфер в пыль

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      Рейтинг: -5

      Егориус > MU868686 22 минуты назад

      Да ты погоди, может станет звездой клуба

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