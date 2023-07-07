Маунт ответил фанатам «МЮ», которые недовольны передачей Мэйсону «семерки»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт опубликовал обращение к болельщикам, которые негативно восприняли, что игрок сразу получил седьмой номер.

7-й номер был свободен с прошлого года – с момента ухода Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Я знаю клубную историю и понимаю ответственность, которую беру на себя с этим седьмым номером.

Ваше доверие для меня самое главное, буду упорно работать ради него. Я не подведу вас, красные!» – написал Маунт в социальной сети.