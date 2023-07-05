Памятник Венгеру появится возле «Эмирейтс»

Венгер еще жив.Зачем сейчас ему памятник ?
«Арсенал» увековечит заслуги бывшего главного тренера команды Арсена Венгера. Возле домашнего стадиона клуба «Эмирейтс» поставят памятник французу.
Работы над бронзовой скульптурой уже ведутся. Планируется, что памятник установят в следующем году – к 20-летию сезона-2003/04, когда «Арсенал» выиграл АПЛ, не потерпев ни одного поражения.
- Венгер тренировал команду с 1996 по 2018 год.
- Он трижды приводил «Арсенал» к чемпионству.
- Сейчас Венгер занимает должность в ФИФА.