Памятник Венгеру появится возле «Эмирейтс»

«Арсенал» увековечит заслуги бывшего главного тренера команды Арсена Венгера. Возле домашнего стадиона клуба «Эмирейтс» поставят памятник французу.

Работы над бронзовой скульптурой уже ведутся. Планируется, что памятник установят в следующем году – к 20-летию сезона-2003/04, когда «Арсенал» выиграл АПЛ, не потерпев ни одного поражения.