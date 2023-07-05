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    Памятник Венгеру появится возле «Эмирейтс»

    «Арсенал» увековечит заслуги бывшего главного тренера команды Арсена Венгера. Возле домашнего стадиона клуба «Эмирейтс» поставят памятник французу.

    Работы над бронзовой скульптурой уже ведутся. Планируется, что памятник установят в следующем году – к 20-летию сезона-2003/04, когда «Арсенал» выиграл АПЛ, не потерпев ни одного поражения.

    • Венгер тренировал команду с 1996 по 2018 год.
    • Он трижды приводил «Арсенал» к чемпионству.
    • Сейчас Венгер занимает должность в ФИФА.

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    Источник: The Athletic

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    05.07.2023 20:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      valsbaston 3 часа назад

      Венгер еще жив.Зачем сейчас ему памятник ?

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