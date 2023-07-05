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    «Спартак» контактировал с Шомуродовым

    «Спартаку» интересен нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов. Москвичи выходили на игрока с предложением вернуться в РПЛ.

    Узбекистанец ответил, что планирует остаться в Италии. Возвращение в Россию он не рассматривает, но готов поехать в Турцию.

    • В 1-м полугодии Шомуродов был в аренде в «Специи», но не спас ее от вылета в Серию В.
    • Контракт игрока с «Ромой» действует еще 3 года.
    • Шомуродов в 2017-2020 годах был в «Ростове».

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1281

      SLADE2019 4 часа назад

      Ну контактировали и что? Контактировать и с Месси можно. Ясное дело, что квалифицированный нападающий клубу необходим. Все мы - болельщики клуба ждем результативного поиска.

      0
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      Рейтинг: +702

      FCSpartakM 4 часа назад

      шило-на мыло ао сути. Тот же Шамар +/-

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      Рейтинг: +17712

      Garrincha58 4 часа назад

      смысл ему без еврокубков тут сидеть, а так в Италии да ещё у Мауринью

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      Рейтинг: +14497

      R_a_i_n 5 часов назад

      Господи, тот же Игнатов...

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