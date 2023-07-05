«Спартак» контактировал с Шомуродовым

Ну контактировали и что? Контактировать и с Месси можно. Ясное дело, что квалифицированный нападающий клубу необходим. Все мы - болельщики клуба ждем результативного поиска.
«Спартаку» интересен нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов. Москвичи выходили на игрока с предложением вернуться в РПЛ.
Узбекистанец ответил, что планирует остаться в Италии. Возвращение в Россию он не рассматривает, но готов поехать в Турцию.
- В 1-м полугодии Шомуродов был в аренде в «Специи», но не спас ее от вылета в Серию В.
- Контракт игрока с «Ромой» действует еще 3 года.
- Шомуродов в 2017-2020 годах был в «Ростове».