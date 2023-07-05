«Спартак» контактировал с Шомуродовым

«Спартаку» интересен нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов. Москвичи выходили на игрока с предложением вернуться в РПЛ.

Узбекистанец ответил, что планирует остаться в Италии. Возвращение в Россию он не рассматривает, но готов поехать в Турцию.