Орлов объяснил, почему не считает Дзюбу звездой

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему не считает российских футболистов звездами.

«Про наших игроков надо говорить, что они способные. А таланты это те, кто уже состоялся – Федор Черенков, Юра Гаврилов, Эдуард Стрельцов. А большинство игроков не должны называть талантливыми.

Мы разбрасываемся эпитетами налево и направо. У нас что ни певец, ни футболист, сразу звезда! Ну какая это звезда?! Звезда – тот человек, который в своем деле номер один, два или три в мире.

Вот Дзюба у нас звезда, но в Европе-то нет! Для российского футбола он действительно хорош, но сам наш футбол не очень», – сказал Орлов.