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    Орлов объяснил, почему не считает Дзюбу звездой

    Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему не считает российских футболистов звездами.

    «Про наших игроков надо говорить, что они способные. А таланты это те, кто уже состоялся – Федор Черенков, Юра Гаврилов, Эдуард Стрельцов. А большинство игроков не должны называть талантливыми.

    Мы разбрасываемся эпитетами налево и направо. У нас что ни певец, ни футболист, сразу звезда! Ну какая это звезда?! Звезда – тот человек, который в своем деле номер один, два или три в мире.

    Вот Дзюба у нас звезда, но в Европе-то нет! Для российского футбола он действительно хорош, но сам наш футбол не очень», – сказал Орлов.

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    Источник: Sport24

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    04.07.2023 22:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      OtVinta 4 часа назад

      Так а в чем неправ Орлов?Показатель футболиста это игра в Европе. Дзюбиньо посчитал себя топовым футболистом, заключил контракт с командой, выступающей в далеко не самой сильной лиге /я про Турецкий чемпионат / и там облажался!

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      Рейтинг: +77

      Купа Купыч 5 часов назад

      Орлов способный,но не талантливый.3,14100ball.

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