Орлов объяснил, почему не считает Дзюбу звездой

Так а в чем неправ Орлов?Показатель футболиста это игра в Европе. Дзюбиньо посчитал себя топовым футболистом, заключил контракт с командой, выступающей в далеко не самой сильной лиге /я про Турецкий чемпионат / и там облажался!
Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему не считает российских футболистов звездами.
«Про наших игроков надо говорить, что они способные. А таланты это те, кто уже состоялся – Федор Черенков, Юра Гаврилов, Эдуард Стрельцов. А большинство игроков не должны называть талантливыми.
Мы разбрасываемся эпитетами налево и направо. У нас что ни певец, ни футболист, сразу звезда! Ну какая это звезда?! Звезда – тот человек, который в своем деле номер один, два или три в мире.
Вот Дзюба у нас звезда, но в Европе-то нет! Для российского футбола он действительно хорош, но сам наш футбол не очень», – сказал Орлов.