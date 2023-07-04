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Орлов объяснил, почему не считает Дзюбу звездой

4 июля 2023, 22:46
4

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему не считает российских футболистов звездами.

«Про наших игроков надо говорить, что они способные. А таланты это те, кто уже состоялся – Федор Черенков, Юра Гаврилов, Эдуард Стрельцов. А большинство игроков не должны называть талантливыми.

Мы разбрасываемся эпитетами налево и направо. У нас что ни певец, ни футболист, сразу звезда! Ну какая это звезда?! Звезда – тот человек, который в своем деле номер один, два или три в мире.

Вот Дзюба у нас звезда, но в Европе-то нет! Для российского футбола он действительно хорош, но сам наш футбол не очень», – сказал Орлов.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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Купа Купыч
1688501205
Орлов способный,но не талантливый.3,14100ball.
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OtVinta
1688504290
Так а в чем неправ Орлов?Показатель футболиста это игра в Европе. Дзюбиньо посчитал себя топовым футболистом, заключил контракт с командой, выступающей в далеко не самой сильной лиге /я про Турецкий чемпионат / и там облажался!
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Fialet
1688540564
Цзюба порнозвезда.
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