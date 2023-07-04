«Барселона» готовит презентацию нового защитника: в сеть слили фото

«Барселона» в скором времени объявит о переходе центрального защитника Иньиго Мартинеса.

32-летний футболист присоединится к каталонскому клубу на правах свободного агента – его контракт с «Атлетиком» истек 30 июня.

В сеть попала фотография, как испанец фотографируется для презентация в качестве игрока «Барсы».

Фото: Jijantes FC / Carlos Monfort