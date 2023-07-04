«Барселона» готовит презентацию нового защитника: в сеть слили фото

Бестолковый, медленный и тупой, как раз под стиль оборонного футбола от Хави
«Барселона» в скором времени объявит о переходе центрального защитника Иньиго Мартинеса.
32-летний футболист присоединится к каталонскому клубу на правах свободного агента – его контракт с «Атлетиком» истек 30 июня.
В сеть попала фотография, как испанец фотографируется для презентация в качестве игрока «Барсы».
Фото: Jijantes FC / Carlos Monfort
- Рыночная стоимость Мартинеса – 10 миллионов евро.
- Он выступал за «Атлетик» с 2018 года: 177 матчей, 8 голов, 7 ассистов.