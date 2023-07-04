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    • «Барселона» готовит презентацию нового защитника: в сеть слили фото

    «Барселона» готовит презентацию нового защитника: в сеть слили фото

    «Барселона» в скором времени объявит о переходе центрального защитника Иньиго Мартинеса.

    32-летний футболист присоединится к каталонскому клубу на правах свободного агента – его контракт с «Атлетиком» истек 30 июня.

    В сеть попала фотография, как испанец фотографируется для презентация в качестве игрока «Барсы».

    Фото: Jijantes FC / Carlos Monfort

    • Рыночная стоимость Мартинеса – 10 миллионов евро.
    • Он выступал за «Атлетик» с 2018 года: 177 матчей, 8 голов, 7 ассистов.

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    Источник: JijantesFC

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    04.07.2023 17:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14644

      Skull_Boy 9 часов назад

      Бестолковый, медленный и тупой, как раз под стиль оборонного футбола от Хави

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