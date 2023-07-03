«Галатасарай» подписал контракт с российским футболистом

Турецкий инсайдер Серхат Улуерен сообщил о готовящемся переходе неназванного российского игрока в «Галатасарай».

«Галатасарай» подписал контракт с одним русским и одним бельгийским футболистом. Я напишу сразу же, когда узнаю их имена», – проинформировал Улуерен.