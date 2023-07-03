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    «Галатасарай» подписал контракт с российским футболистом

    Турецкий инсайдер Серхат Улуерен сообщил о готовящемся переходе неназванного российского игрока в «Галатасарай».

    «Галатасарай» подписал контракт с одним русским и одним бельгийским футболистом. Я напишу сразу же, когда узнаю их имена», – проинформировал Улуерен.

    • Сообщалось, что чемпион Турции пытается заполучить Федора Чалова.
    • В минувшем сезоне РПЛ у форварда ЦСКА 19 голов в 30 матчах.
    • Помимо «Галатасарая», на него претендует ПАОК.

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    Источник: твиттер журналиста Серхата Улуерена

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +101849

      zigbert 8 часов назад

      Пока официальных сообщений о переходе Чалова не было. Минувший сезон для Федора сложился удачно поэтому и интерес к нему есть.

      1
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      Рейтинг: +1281

      SLADE2019 11 часов назад

      А что за тайны мадридского двора? Рассмешить решили? Или удивить? Чалов, так Чалов.

      0
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      Рейтинг: +3600

      FRZZ 12 часов назад

      Турецкий чемпионат более скоростной, динамичный, Чалов не выдержит там темпа. Если только для ротации.

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      Рейтинг: +695

      FCSpartakM > FRZZ 11 часов назад

      Он в швейцарии -то толком себя не показал. В цска нет лидера по сути, поэтому Чалов там и выделяется.

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