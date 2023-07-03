«Галатасарай» подписал контракт с российским футболистом

Пока официальных сообщений о переходе Чалова не было. Минувший сезон для Федора сложился удачно поэтому и интерес к нему есть.
Турецкий инсайдер Серхат Улуерен сообщил о готовящемся переходе неназванного российского игрока в «Галатасарай».
«Галатасарай» подписал контракт с одним русским и одним бельгийским футболистом. Я напишу сразу же, когда узнаю их имена», – проинформировал Улуерен.
- Сообщалось, что чемпион Турции пытается заполучить Федора Чалова.
- В минувшем сезоне РПЛ у форварда ЦСКА 19 голов в 30 матчах.
- Помимо «Галатасарая», на него претендует ПАОК.