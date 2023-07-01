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    • Шакил О′Нил: «Земля – плоская. Я летел 20 часов из США в Австралию и за это время самолет ни разу не перевернулся и не летел вниз головой»

    Шакил О′Нил: «Земля – плоская. Я летел 20 часов из США в Австралию и за это время самолет ни разу не перевернулся и не летел вниз головой»

    Известный баскетболист Шакил О′Нил дал понять, что верит в теорию плоской Земли.

    «Это теория. Это всего лишь теория, нас многому учат. Это всего лишь теория.

    Сегодня я летел 20 часов на самолете из США в Австралию. Но я не перевернулся и не летел вниз головой.

    Говорят, что Земля вращается. Я живу на озере уже 30 лет и ни разу не видел, чтобы озеро двигалось влево или вправо», – сказал О′Нил в подкасте The Kyle & Jackie O Show.

    • Шакил – четырехкратный чемпион НБА.
    • Сейчас он выступает экспертом на телевидении.

    Источник: «Бомбардир»

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    01.07.2023 18:25
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