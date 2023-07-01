Шакил О′Нил: «Земля – плоская. Я летел 20 часов из США в Австралию и за это время самолет ни разу не перевернулся и не летел вниз головой»

Известный баскетболист Шакил О′Нил дал понять, что верит в теорию плоской Земли.

«Это теория. Это всего лишь теория, нас многому учат. Это всего лишь теория.

Сегодня я летел 20 часов на самолете из США в Австралию. Но я не перевернулся и не летел вниз головой.

Говорят, что Земля вращается. Я живу на озере уже 30 лет и ни разу не видел, чтобы озеро двигалось влево или вправо», – сказал О′Нил в подкасте The Kyle & Jackie O Show.