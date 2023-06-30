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    • Российский вратарь «Динамо» ответил на слова сотрудника аэропорта в США: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем»

    Российский вратарь «Динамо» ответил на слова сотрудника аэропорта в США: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем»

    Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал о недавнем диалоге с сотрудником американского аэропорта.

    «Сервис в США, конечно, оставляет желать лучшего. После него ценишь еще больше то, что есть у нас в России)

    Вот сегодня в аэропорту на досмотре: сначала заставили перекладывать все с одной ленты на другую, потому что сотрудники секьюрити сами путаются в своих же правилах, потом сказали снять обувь, но бахилы не предоставили. У нас это считается нормой, а у них каждый сам должен позаботиться о себе.

    Я, разозлившись на все это, сказал сотруднику досмотра, что у нас в России сервис лучше и всегда есть бесплатные бахилы, на что он ответил: «Это не Россия, а Америка», – с чем, в целом, невозможно не согласиться. Но я решил добить финалочкой: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем».

    Тут, конечно, своя атмосфера, ради чего я и посещаю эту страну, но то, что есть у нас на родине, это уровень, который тяжело найти в других странах», – написал спортсмен.

    Источник: телеграм-канал Игоря Лещука

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    Сегодня, 14:38
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