Вице-премьер РФ поручил составить план развития «Шахтера» из ДНР

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил обеспечить участие «Шахтера» из ДНР в соревнованиях под эгидой РФС.

Он сделал соответствующее заявление во время совещания по исполнению поручений по новым регионам России.

Также Чернышенко поручил министерству спорта разработать план развития футбольного клуба из Донецка.