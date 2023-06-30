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    • Вице-премьер РФ поручил составить план развития «Шахтера» из ДНР

    Вице-премьер РФ поручил составить план развития «Шахтера» из ДНР

    Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил обеспечить участие «Шахтера» из ДНР в соревнованиях под эгидой РФС.

    Он сделал соответствующее заявление во время совещания по исполнению поручений по новым регионам России.

    Также Чернышенко поручил министерству спорта разработать план развития футбольного клуба из Донецка.

    • «Шахтер», принадлежащий Ринату Ахметову, не играет в Донецке с 2014 года.
    • За последние 9 лет он выступал в Харькове, Киеве и Львове.
    • Еврокубковые матчи в прошедшем сезоне команда проводила в Польше.

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    Источник: «Р-Спорт»

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