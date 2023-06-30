Вице-премьер РФ поручил составить план развития «Шахтера» из ДНР

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил обеспечить участие «Шахтера» из ДНР в соревнованиях под эгидой РФС.
Он сделал соответствующее заявление во время совещания по исполнению поручений по новым регионам России.
Также Чернышенко поручил министерству спорта разработать план развития футбольного клуба из Донецка.
- «Шахтер», принадлежащий Ринату Ахметову, не играет в Донецке с 2014 года.
- За последние 9 лет он выступал в Харькове, Киеве и Львове.
- Еврокубковые матчи в прошедшем сезоне команда проводила в Польше.
Источник: «Р-Спорт»