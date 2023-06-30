Американская модель сообщила, что Неймар пытался с ней флиртовать: вот ее фото

Селеста Брайт заинтересовала нападающего «ПСЖ» Неймара.

31-летний футболист пытался флиртовать с американской моделью. Об этом она рассказала в соцсетях, упрекнув бразильца.

«Я прежде не знала, кто этот человек. Я просто устала видеть такое количество личных сообщений от парней с девушками или женами. Он не один такой.

Думаю, что остальные девушки тоже должны придавать подобным вещам большую огласку. Парни, будьте лучше, мы заслуживаем большего», – написала Брайт.

Кстати, совсем недавно девушка Неймара разрешила ему изменять, но при трех условиях. Об этом написало британское издание Daily Mail.

Так что Селеста зря порицает форварда бразильской сборной. А вот несколько ее фото для понимания, чем модель привлекла спортсмена.

Фото: соцсети Селесты Брайт