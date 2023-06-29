Кессье хочет бесплатно уйти из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Франк Кессье рассчитывает покинуть клуб в качестве свободного агента.

Это позволит ему получить солидный подписной бонус при заключении контракта с саудовским «Аль-Ахли».

Каталонцы, в свою очередь, хотят продать футболиста за 30 миллионов евро, чтобы улучшить свое финансовое положение.