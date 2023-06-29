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Врач ЦСКА рассказал о подвиге Кучаева

29 июня 2023, 10:10

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов заявил, что Константин Кучаев был близок к тому, чтобы пропустить Суперфинал Fonbet Кубка России против «Краснодара».

– Итак, 11 июня, «Лужники», решающий поединок за Кубок России. Под вопросом участие сразу нескольких ключевых футболистов. За Константина Кучаева стало боязно еще в перерыве заключительного матча чемпионата с «Ростовом». Помню, как после первого тайма он смог покинуть поле лишь с посторонней помощью. До Суперфинала оставалось всего восемь дней.

– Начну с того, что все наши ребята, в том числе Костя Кучаев, проявили себя большими профессионалами. Понятно, что это общее слово. Но в данном случае оно более чем уместно, и я бы еще добавил – в ЦСКА собраны очень ответственные, смелые ребята, которые очень любят клуб и понимают, что такое финал.

Не просто какой-то очередной матч, пусть даже важный. А ключевая, самая главная игра. В работе мы исходили именно из этого. Поэтому Костя, начиная с первой минуты после получения травмы в упомянутом вами матче против «Ростова», уже начал проходить определенные процедуры.

– Что конкретно с ним произошло?

Была достаточно непростая травма коленного сустава. Скажем так, одной из структур, которая прикрепляется к суставу снаружи. Не буду лукавить, в обычных условиях до возвращения в общую группу мы бы смело могли лечить футболиста 3-4 недели.

Благодаря профессионализму Константина, его самоотверженности, а также тренерскому штабу, который грамотно модифицировал нагрузку, мы получили футболиста, который может провести на поле целый тайм.

Наверное, он смог бы и больше, но скажу вам честно: уже сам выход Кучаева в стартовом составе является настоящим подвигом.

– Когда вы поняли, что его участие в матче возможно?

– Существуют травмы, которые не позволяют сыграть категорически. Костя сразу спросил, есть ли хотя бы малейший шанс. И получил откровенный ответ: давай мы в ближайший день активно полечим и посмотрим на динамику.

Потому что в медицине динамика играет очень важную роль. Сразу после окончания игры, если вы уже думаете о следующем поединке, ничего не решается. Нужно внимательно наблюдать, должно пройти определенное время.

Мы увидели динамику, и появилась надежда, что через неделю Кучаев сможет нам помочь. Лечение было достаточно интенсивным, использовались разные методы. Активное физиотерапевтическое лечение, реабилитация коленного сустава.

Вместе с огромным желанием футболиста выйти на поле это дало желаемый результат. Еще раз скажу, что Костя – умница и настоящий красно-синий боец.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок ЦСКА Кучаев Константин
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