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    Появилось фото новой формы «Ювентуса» с розовыми линиями

    Footy Headlines показал, как будет выглядеть гостевая форма «Ювентуса» в следующем сезоне.

    Экипировка выполнена в трех цветах – белом, сером и розовом.

    Логотип клуба, эмблема и название спонсоров, а также полосы на рукавах будут чeрного цвета.

    • «Ювентус» финишировал на 7-м месте в Серии А.
    • Новый сезон в Италии стартует в августе.

    Фото: Footy Headlines

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    Источник: Footy Headlines

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14684

      playsh 24 минуты назад

      Сколько десятилетий была полосатая черно-белая форма,вполне узнаваемая,ни с чем не спутаешь.Но теперь ЛГБТ рулит,теперь цвета дамских трусиков в почёте.
      Эх,бедная гейропа...

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      Рейтинг: +2134

      ItalianFootball 2 часа назад

      И так убого, а без упоминания, о том, что это отсылка к Монте-Розе вообще закрыть глаза и отвернуться хочется. Спасибо, бомбардир.

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