Появилось фото новой формы «Ювентуса» с розовыми линиями

Сколько десятилетий была полосатая черно-белая форма,вполне узнаваемая,ни с чем не спутаешь.Но теперь ЛГБТ рулит,теперь цвета дамских трусиков в почёте.
Эх,бедная гейропа...
Footy Headlines показал, как будет выглядеть гостевая форма «Ювентуса» в следующем сезоне.
Экипировка выполнена в трех цветах – белом, сером и розовом.
Логотип клуба, эмблема и название спонсоров, а также полосы на рукавах будут чeрного цвета.
- «Ювентус» финишировал на 7-м месте в Серии А.
- Новый сезон в Италии стартует в августе.
Фото: Footy Headlines