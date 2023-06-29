Появилось фото новой формы «Ювентуса» с розовыми линиями

Footy Headlines показал, как будет выглядеть гостевая форма «Ювентуса» в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в трех цветах – белом, сером и розовом.

Логотип клуба, эмблема и название спонсоров, а также полосы на рукавах будут чeрного цвета.

«Ювентус» финишировал на 7-м месте в Серии А.

Новый сезон в Италии стартует в августе.

Фото: Footy Headlines