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    • Вендел объяснил, почему не вернулся в Россию: он переживает сложный момент в жизни

    Вендел объяснил, почему не вернулся в Россию: он переживает сложный момент в жизни

    Стало известно, почему полузащитник «Зенита» Вендел до сих пор не вернулся в Россию.

    Футболист остается в Бразилии из-за смерти тети. В реанимации также находится его дедушка.

    «Я только что потерял человека, который был для меня настоящей мамой. Очень печальный день после двух месяцев боев в больнице.

    Регина, моя королева, моя мать, моя тетя, ты сыграла важную роль в моем воспитании и поддерживала меня с самого начала моей карьеры. Мое сердце плачет и разбито, но я немного рад, что у меня была возможность быть с тобой в эти последние мгновения…

    К сожалению, мой дедушка все еще находится в реанимации, и я со своей семьей оказываю всю необходимую поддержку», – цитирует Вендела журналист Вене Касагранде.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

    Фото: соцсети Вендела.

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    Источник: «Бомбардир»

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