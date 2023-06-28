Вендел объяснил, почему не вернулся в Россию: он переживает сложный момент в жизни

Стало известно, почему полузащитник «Зенита» Вендел до сих пор не вернулся в Россию.

Футболист остается в Бразилии из-за смерти тети. В реанимации также находится его дедушка.

«Я только что потерял человека, который был для меня настоящей мамой. Очень печальный день после двух месяцев боев в больнице.

Регина, моя королева, моя мать, моя тетя, ты сыграла важную роль в моем воспитании и поддерживала меня с самого начала моей карьеры. Мое сердце плачет и разбито, но я немного рад, что у меня была возможность быть с тобой в эти последние мгновения…

К сожалению, мой дедушка все еще находится в реанимации, и я со своей семьей оказываю всю необходимую поддержку», – цитирует Вендела журналист Вене Касагранде.

В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.

С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.

Контракт игрока с клубом действует до лета 2027-го.

Фото: соцсети Вендела.