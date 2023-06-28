Карпин назвал лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/23

Литвинов и Сильянов -стержни, дай Бог всем..
С остальными-седьмая вода на киселе, не исключая переменчивого по настроению Туркавина.
А где Пиняев тогда, Коуч?)
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин принял участие в голосовании за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/23.
Тренер сборной России назвал лучшим молодым игроком РПЛ полузащитника «Спартака» Руслана Ливинова.
Топ-5 лучших молодых игроков РПЛ по версии Карпина:
- Руслан Литвинов («Спартак»).
- Кирилл Щетинин («Ростов»).
- Александр Сильянов («Ростов»).
- Андрей Лангович («Ростов»).
- Константин Тюкавин («Динамо»).