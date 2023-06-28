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    • Карпин назвал лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/23

    Карпин назвал лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/23

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин принял участие в голосовании за лучшего молодого футболиста РПЛ в сезоне-2022/23.

    Тренер сборной России назвал лучшим молодым игроком РПЛ полузащитника «Спартака» Руслана Ливинова.

    Топ-5 лучших молодых игроков РПЛ по версии Карпина:

    1. Руслан Литвинов («Спартак»).
    2. Кирилл Щетинин («Ростов»).
    3. Александр Сильянов («Ростов»).
    4. Андрей Лангович («Ростов»).
    5. Константин Тюкавин («Динамо»).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4781

      Эном айс 3 минуты назад

      Литвинов и Сильянов -стержни, дай Бог всем..
      С остальными-седьмая вода на киселе, не исключая переменчивого по настроению Туркавина.
      А где Пиняев тогда, Коуч?)

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