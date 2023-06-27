«Повезло, что президент «Алтынорду» пророссийский»: в «Оренбурге» рассказали, как перехватили Гюрлюка у «Манчестер Сити»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев назвал факторы, позволившие клубу подписать Эмирджана Гюрлюка.
– Гюрлюк и Муро не имели опыта игры на высоком уровне, при этом «Оренбург» заплатил за них приличные деньги. Чем вам понравились эти футболисты?
– По Гюрлюку вообще отдельная история. Нам очень сильно повезло. Гюрлюк входит в пятерку лучших 19-летних игроков в Европе.
«Манчестер Сити» был готов за него заплатить 3 миллиона евро и оставить его в аренде в Турции.
Нам повезло, что президент «Алтынорду» пророссийский и что у агента Гюрлюка русская супруга.
На этой волне нам удалось его вытащить у «Манчестер Сити», «Фенербахче» и «Бешикташа».
- 19-летний Гюрлюк – воспитанник «Галатасарая».
- Интерес к нему проявлял «Зенит».
- «Оренбург» заплатил за турецкого вингера 1,2 миллиона евро.
Источник: Sports.ru