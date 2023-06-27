«Повезло, что президент «Алтынорду» пророссийский»: в «Оренбурге» рассказали, как перехватили Гюрлюка у «Манчестер Сити»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев назвал факторы, позволившие клубу подписать Эмирджана Гюрлюка.

– Гюрлюк и Муро не имели опыта игры на высоком уровне, при этом «Оренбург» заплатил за них приличные деньги. Чем вам понравились эти футболисты?

– По Гюрлюку вообще отдельная история. Нам очень сильно повезло. Гюрлюк входит в пятерку лучших 19-летних игроков в Европе.

«Манчестер Сити» был готов за него заплатить 3 миллиона евро и оставить его в аренде в Турции.

Нам повезло, что президент «Алтынорду» пророссийский и что у агента Гюрлюка русская супруга.

На этой волне нам удалось его вытащить у «Манчестер Сити», «Фенербахче» и «Бешикташа».