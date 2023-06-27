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    • «Повезло, что президент «Алтынорду» пророссийский»: в «Оренбурге» рассказали, как перехватили Гюрлюка у «Манчестер Сити»

    «Повезло, что президент «Алтынорду» пророссийский»: в «Оренбурге» рассказали, как перехватили Гюрлюка у «Манчестер Сити»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев назвал факторы, позволившие клубу подписать Эмирджана Гюрлюка.

    – Гюрлюк и Муро не имели опыта игры на высоком уровне, при этом «Оренбург» заплатил за них приличные деньги. Чем вам понравились эти футболисты?

    – По Гюрлюку вообще отдельная история. Нам очень сильно повезло. Гюрлюк входит в пятерку лучших 19-летних игроков в Европе.

    «Манчестер Сити» был готов за него заплатить 3 миллиона евро и оставить его в аренде в Турции.

    Нам повезло, что президент «Алтынорду» пророссийский и что у агента Гюрлюка русская супруга.

    На этой волне нам удалось его вытащить у «Манчестер Сити», «Фенербахче» и «Бешикташа».

    • 19-летний Гюрлюк – воспитанник «Галатасарая».
    • Интерес к нему проявлял «Зенит».
    • «Оренбург» заплатил за турецкого вингера 1,2 миллиона евро.

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    Источник: Sports.ru

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