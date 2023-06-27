«Вест Хэм» ответил на 90-миллионное предложение «Манчестер Сити» по Райсу

И так цена завышена. Надо продавать, пока есть покупатель. Через год и половины этого не предложат...
«Вест Хэм» рассмотрел вчерашнее предложение «Манчестер Сити» по трансферу опорного полузащитника Деклана Райса.
Действующие победитель АПЛ и Лиги чемпионов предложил 80+10 миллионов фунтов.
«Вест Хэм» ответил отказом – клуб хочет заработать больше на продаже своего капитана.
- Райс в прошедшем сезоне забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 50 матчах.
- На английского хавбека также претендуют «Арсенал», «Бавария» и другие клубы.