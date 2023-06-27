Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Вест Хэм» ответил на 90-миллионное предложение «Манчестер Сити» по Райсу

    «Вест Хэм» ответил на 90-миллионное предложение «Манчестер Сити» по Райсу

    «Вест Хэм» рассмотрел вчерашнее предложение «Манчестер Сити» по трансферу опорного полузащитника Деклана Райса.

    Действующие победитель АПЛ и Лиги чемпионов предложил 80+10 миллионов фунтов.

    «Вест Хэм» ответил отказом – клуб хочет заработать больше на продаже своего капитана.

    • Райс в прошедшем сезоне забил 5 голов и сделал 4 ассиста в 50 матчах.
    • На английского хавбека также претендуют «Арсенал», «Бавария» и другие клубы.

    Новости по теме
    «Ман Сити» предложил 90 миллионов за игрока сборной Англии
    «Бавария» нашла в «Манчестер Сити» альтернативу Райсу
    «МЮ» готов отдать за игрока сборной Англии Магуайра и Мактоминея с доплатой 1
    Источник: твиттер журналиста Дэвида Орнштейна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20697

      Cleaner 3 часа назад

      И так цена завышена. Надо продавать, пока есть покупатель. Через год и половины этого не предложат...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 