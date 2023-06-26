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    • Анчелотти изменит схему «Реала»: команда будет играть без «девятки»

    Анчелотти изменит схему «Реала»: команда будет играть без «девятки»

    «Реал» в сезоне-2023/24 откажется от игровой схемы 4-3-3.

    Уход Карима Бензема и большое количество полузащитников вынудили главного тренера Карло Анчелотти придумывать новую тактику для мадридской команды.

    Ожидается, что «Реал» перейдет на схему 4-3-1-2 с Джудом Беллингемом на позиции «десятки».

    Также примечательно, что в составе не будет центрального нападающего, а атакующий дуэт составят из Винисиуса и Родриго.

    Предположительно, «Реал» будет играть с таким составом:

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    Источник: AS

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