Анчелотти изменит схему «Реала»: команда будет играть без «девятки»

«Реал» в сезоне-2023/24 откажется от игровой схемы 4-3-3.

Уход Карима Бензема и большое количество полузащитников вынудили главного тренера Карло Анчелотти придумывать новую тактику для мадридской команды.

Ожидается, что «Реал» перейдет на схему 4-3-1-2 с Джудом Беллингемом на позиции «десятки».

Также примечательно, что в составе не будет центрального нападающего, а атакующий дуэт составят из Винисиуса и Родриго.

Предположительно, «Реал» будет играть с таким составом: