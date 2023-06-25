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    • Неймар: «Если бы футбол был индивидуальным видом спорта, я бы достиг всех целей»

    Неймар: «Если бы футбол был индивидуальным видом спорта, я бы достиг всех целей»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар намекнул, что он не может добиться карьерных целей из-за партнеров по командам.

    «Если бы футбол был индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей. Знаю, каков уровень моего таланта и чего я достоин», – сказал бразилец.

    • Неймар с зимы травмирован.
    • 31-летний игрок стоит 70 миллионов евро.
    • Он брал Лигу чемпионов с «Барселоной».

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2468

      Maxi_7 23 минуты назад

      Если бы неймар был теннисистом, то он бы симулировал и катался бы как сосиска по корту всякий раз когда бы в него попадал мяч. Таков его настоящий уровень таланта.)

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      Рейтинг: +17707

      Garrincha58 44 минуты назад

      балабол иди играть в шашки, но ума хватит только на поддавки

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