Неймар: «Если бы футбол был индивидуальным видом спорта, я бы достиг всех целей»

Если бы неймар был теннисистом, то он бы симулировал и катался бы как сосиска по корту всякий раз когда бы в него попадал мяч. Таков его настоящий уровень таланта.)
Нападающий «ПСЖ» Неймар намекнул, что он не может добиться карьерных целей из-за партнеров по командам.
«Если бы футбол был индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей. Знаю, каков уровень моего таланта и чего я достоин», – сказал бразилец.
- Неймар с зимы травмирован.
- 31-летний игрок стоит 70 миллионов евро.
- Он брал Лигу чемпионов с «Барселоной».
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.