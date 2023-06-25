Неймар: «Если бы футбол был индивидуальным видом спорта, я бы достиг всех целей»

Нападающий «ПСЖ» Неймар намекнул, что он не может добиться карьерных целей из-за партнеров по командам.

«Если бы футбол был индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей. Знаю, каков уровень моего таланта и чего я достоин», – сказал бразилец.