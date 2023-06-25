Месси: «Я уже не такой игрок, каким был в «Барселоне»

Нападающий американского «Интера» Лионель Месси считает, что он уже не тот футболист, которым был прежде.

«Мне 36 лет, я уже не такой игрок, каким был в «Барселоне». Чемпионат мира влияет на многие вещи, особенно учитывая такой сезон. С такого ЧМ все вернулись другими», – сказал Месси.