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    Месси: «Я уже не такой игрок, каким был в «Барселоне»

    Нападающий американского «Интера» Лионель Месси считает, что он уже не тот футболист, которым был прежде.

    «Мне 36 лет, я уже не такой игрок, каким был в «Барселоне». Чемпионат мира влияет на многие вещи, особенно учитывая такой сезон. С такого ЧМ все вернулись другими», – сказал Месси.

    • У Лео 7 «Золотых мячей».
    • Сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года.
    • Накануне Месси исполнилось 36 лет.

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2467

      Maxi_7 37 минут назад

      Да-да Лео, почаще дави не слезу и припоминай чм... а то всем уже похрен и все уже забыли про этот фановый рандомный турнирчик... ведь это никак не выглядит как выклянчивание очередной незаслуженной награды...

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