Месси: «Я уже не такой игрок, каким был в «Барселоне»

Да-да Лео, почаще дави не слезу и припоминай чм... а то всем уже похрен и все уже забыли про этот фановый рандомный турнирчик... ведь это никак не выглядит как выклянчивание очередной незаслуженной награды...
Нападающий американского «Интера» Лионель Месси считает, что он уже не тот футболист, которым был прежде.
«Мне 36 лет, я уже не такой игрок, каким был в «Барселоне». Чемпионат мира влияет на многие вещи, особенно учитывая такой сезон. С такого ЧМ все вернулись другими», – сказал Месси.
- У Лео 7 «Золотых мячей».
- Сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года.
- Накануне Месси исполнилось 36 лет.