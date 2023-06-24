Агент Бальде ответил, останется ли форвард в «Спартаке» на фоне событий в России

А не пора ли Бальде начать нравиться болельщикам Спартака, уважаемый агент?
Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Бальде Кейта, прокомментировал будущее игрока.
«Я слежу за ситуацией, которая происходит в России. Но я не думаю, что Кейта изменит свою позицию. Ему нравится быть в «Спартаке», – сказал агент.
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