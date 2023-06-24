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    • Агент Бальде ответил, останется ли форвард в «Спартаке» на фоне событий в России

    Агент Бальде ответил, останется ли форвард в «Спартаке» на фоне событий в России

    Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Бальде Кейта, прокомментировал будущее игрока.

    «Я слежу за ситуацией, которая происходит в России. Но я не думаю, что Кейта изменит свою позицию. Ему нравится быть в «Спартаке», – сказал агент.

    • 24 июня в Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции.
    • В отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1261

      SLADE2019 23 минуты назад

      А не пора ли Бальде начать нравиться болельщикам Спартака, уважаемый агент?

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