«Газпром» остановил переговоры с «Бешикташем»: на спонсорство претендует другой топ-клуб Турции

в марте с фенером гоняли товарняк. сейчас опять будем. а как газпром придёт во вторую команду турции - так вообще на постоянку, по ходу, перейдём, вместе с црвеной.
«Газпром» вряд ли договорится с «Бешикташем» о спонсорском соглашении.
На турецкий клуб повлияли предупреждения со стороны УЕФА. Также они считают неприемлемыми некоторые требования российской компании.
В то же время растет вероятность сотрудничества между «Газпромом» и «Фенербахче».
Президент стамбульского клуба Али Коч продвигает совместные проекты с «Зенитом», полагая, что это поможет в переговорах с потенциальным спонсором.