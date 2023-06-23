«Газпром» остановил переговоры с «Бешикташем»: на спонсорство претендует другой топ-клуб Турции

«Газпром» вряд ли договорится с «Бешикташем» о спонсорском соглашении.

На турецкий клуб повлияли предупреждения со стороны УЕФА. Также они считают неприемлемыми некоторые требования российской компании.

В то же время растет вероятность сотрудничества между «Газпромом» и «Фенербахче».

Президент стамбульского клуба Али Коч продвигает совместные проекты с «Зенитом», полагая, что это поможет в переговорах с потенциальным спонсором.