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    • «Газпром» остановил переговоры с «Бешикташем»: на спонсорство претендует другой топ-клуб Турции

    «Газпром» остановил переговоры с «Бешикташем»: на спонсорство претендует другой топ-клуб Турции

    «Газпром» вряд ли договорится с «Бешикташем» о спонсорском соглашении.

    На турецкий клуб повлияли предупреждения со стороны УЕФА. Также они считают неприемлемыми некоторые требования российской компании.

    В то же время растет вероятность сотрудничества между «Газпромом» и «Фенербахче».

    Президент стамбульского клуба Али Коч продвигает совместные проекты с «Зенитом», полагая, что это поможет в переговорах с потенциальным спонсором.

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    Источник: Fotospor

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    Сегодня, 14:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4977

      fakeid 41 минуту назад

      в марте с фенером гоняли товарняк. сейчас опять будем. а как газпром придёт во вторую команду турции - так вообще на постоянку, по ходу, перейдём, вместе с црвеной.

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