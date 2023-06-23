«Реал» не собирается платить 250 миллионов за Мбаппе

реал понимает что они в выйгрышной позиции. хотя бос псж очень горд, и за меньшую сумму видимо не отпустит. даже с тем учетом что тот через год может уйти бесплатно. а там за год все что угодно может произойти.
«Реал» и «ПСЖ» не достигли соглашения по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.
Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере Мбаппе за 200 миллионов евро + 50 миллионов бонусами. По информации COPE, «Реал» не намерен платить за футболиста так много.
- Мбаппе проинформировал «ПСЖ», что не продлит контракт, истекающий в 2024 году.
- Он либо уйдет этим летом за компенсацию, либо следующим, но бесплатно.