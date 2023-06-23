«Реал» не собирается платить 250 миллионов за Мбаппе

«Реал» и «ПСЖ» не достигли соглашения по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.

Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере Мбаппе за 200 миллионов евро + 50 миллионов бонусами. По информации COPE, «Реал» не намерен платить за футболиста так много.