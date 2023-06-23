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    «Реал» не собирается платить 250 миллионов за Мбаппе

    «Реал» и «ПСЖ» не достигли соглашения по трансферу нападающего Килиана Мбаппе.

    Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере Мбаппе за 200 миллионов евро + 50 миллионов бонусами. По информации COPE, «Реал» не намерен платить за футболиста так много.

    • Мбаппе проинформировал «ПСЖ», что не продлит контракт, истекающий в 2024 году.
    • Он либо уйдет этим летом за компенсацию, либо следующим, но бесплатно.

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    Источник: COPE

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    Сегодня, 12:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1314

      mama1991 1 час назад

      реал понимает что они в выйгрышной позиции. хотя бос псж очень горд, и за меньшую сумму видимо не отпустит. даже с тем учетом что тот через год может уйти бесплатно. а там за год все что угодно может произойти.

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      Рейтинг: +914

      k611 1 час назад

      Ну год подождут и перейдёт бесплатно

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      Рейтинг: +5442

      Питерский князь 2 часа назад

      Давайте будем честны перед собой, когда это рабы так дорого стоили?
      Попеняйте его на 2 казы.
      :)))

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      Рейтинг: +20605

      Cleaner 3 часа назад

      За такие деньги только шейхи Мбаппе купят в пару к Роналду.

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